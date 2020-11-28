МВД Азербайджана провело спецоперацию в Огузе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Азербайджана провело спецоперацию против членов группировки, занимающейся незаконной вырубкой ценных видов деревьев в огузских лесах.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МВД, в ГУБОП из Департамента развития лесов минэкологии и природных ресурсов поступила информация о том, что на лесных полосах в селах Филфили, Хачмаз и др. Огузского района наблюдаются признаки массовой незаконной вырубки деревьев. В целях тщательного и объективного расследования упомянутых обстоятельств сотрудниками обоих ведомств лесные массивы в указанных селах были взяты под контроль.

В результате операции за короткий срок было установлено, что незаконная вырубка ценных пород деревьев в этих лесах и их продажа перерабатывающим цехам осуществлялась жителями села Эльшаном Гусейновым и ранее судимым Этибаром Мухтаровым. Эти лица были задержаны и доставлены в Главное управление.

В качестве вещественных доказательств сотрудниками Главного управления были обнаружены и изъяты оборудование для вырубки и др. Согласно экспертному заключению, охраняемым законом лесным массивам был причинен колоссальный ущерб. Вышеуказанные лица признались в содеянном.

По факту в Главном следственно-дознавательном управлении МВД возбуждено уголовное дело. В настоящее время принимаются необходимые оперативно-следственные меры по всестороннему и тщательному расследованию всех обстоятельств по факту, а также по задержанию других членов банды.

(Текст: Турал Гараджаев)