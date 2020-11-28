Агдамский район Азербайджана после 27 лет армянской оккупации (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Cinex Productions показал сюжет об Агдамском районе Азербайджана после 27 лет армянской оккупации.
Trend представляет эти видеокадры:
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