Праздничный автопробег в Баку в связи с освобождением Лачина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После обращения Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Баку начался праздничный автопробег сообщает во вторник Trend.

Автопробег начался от Дворца водных видов спорта в направлении Аллеи шехидов. Другая часть граждан одновременно направляется в сторону Аллеи шехидов от школы-лицея № 20 в Ясамальском районе Баку.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.

Напомним, что сегодня в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе был поднят азербайджанский флаг.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)