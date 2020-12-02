В Азербайджане стартует этап онлайн-собеседования конкурса по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 14 декабря стартует этап онлайн-собеседования на конкурс по приему на работу учителей общеобразовательных школ.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, в связи с продлением карантинного режима в стране и несоответствием организации очных собеседований существующим требованиям, этап собеседования конкурса будет проводиться онлайн, посредством платформы Microsoft Teams.

Кандидаты могут ознакомиться с инструкцией на своих личных страницах для участия в онлайн-собеседованиях с четвертого декабря 2020 года. До 23:59 шестого декабря они должны утвердить свое участие, введя свой адрес электронной почты в соответствующее поле. После проверки данных на личную страницу кандидатов будет отправлена информация о дате собеседования.

Отметим, что в предстоящих онлайн-собеседованиях смогут принять участие кандидаты, которые по итогам первых трех туров конкурса по приему учителей на работу приняты на вакансии в общеобразовательных учреждениях, где действуют поощрительные меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)