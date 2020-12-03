Бакинская высшая школа нефти продолжает успешно реализовывать Программу двойного диплома MBA Женевской школы бизнеса (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) в сотрудничестве с Женевской школой бизнеса (GBS) впервые в Азербайджане реализует Программу двойного диплома MBA в области управления нефтью и газом. Благодаря успешному сотрудничеству, первые выпускники программы MBA получат дипломы обоих вузов.

В рамках магистерской программы MBA студенты, помимо специализированных знаний, приобретают социальные навыки, навыки лидерства, а также учатся проведению стратегического анализа и практическому применению своих знаний в бизнесе.

Так, в рамках учебной программы MBA по управлению нефтью и газом студенты изучают нефтегазовую торговлю, цифровое управление, управление блокчейном и другие современные предметы.

Целью программы, охватывающей 120 кредитов, является оказание помощи студентам в развитии их индивидуальных лидерских качеств посредством обеспечения их активного участия в разработке и реализации небольших командных проектов, а также привития студентам знаний и навыков, необходимых для построения успешной карьеры в нефтегазовой индустрии.