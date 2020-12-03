В Азербайджане названо число погибших военнослужащих в Отечественной войне (Версия 3)

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БАКУ/Trend/ - В ответ на очередную военную агрессию Армении против нашей страны, 27 сентября 2020 года, Вооруженные Силы Азербайджанской Республики под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начали Отечественную войну для освобождения наших земель от оккупации.

Личный состав Вооруженных Сил Азербайджана героически и доблестно сражался в Отечественной войне нанося сокрушительные удары по вооруженным силам Армении. Были уничтожены сложные инженерные укрепления и бункерные системы, построенные Арменией за долгие годы на оккупированных наших землях.

Личный состав Вооруженных Сил Азербайджана героически и доблестно сражался в Отечественной войне, нанося сокрушительные удары по вооруженным силам Армении. Были уничтожены сложные инженерные укрепления и бункерные системы, построенные Арменией на оккупированных землях. Прорвав несколько эшелонов и плотно заминированных оборонительных рубежей мы освободили свои земли от оккупации.

Наши храбрые и героические солдаты и офицеры, нанося многочисленные удары из артиллерийских орудий, гранатометов и минометов в сложных географических и климатических условиях, мы преодолели большую часть стратегических высот и отвоевали выгодные боевые позиции у армянских вооруженных сил и сумели победить Армению.

Освобождение города Шуша, короны Карабаха, является одной из уникальных военных операций в истории мировой войны.