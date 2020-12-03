За 11 месяцев в Азербайджане по соцвыплатам выплачено свыше 5 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения выплатил пенсии, пособия, стипендии и адресную социальную помощь 2 631 человеку.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном фонде, за 11 месяцев текущего года по этим соцвыплатам населению было выплачено 5 миллиардов 264 миллиона манатов, что на 21,5% или 931,7 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)