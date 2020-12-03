Минобразования Азербайджана обратилось к студентам

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана продолжит прием обращений студентов посредством электронного портала https://e-telebe.edu.az до 10 декабря, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Было отмечено, что студенты, поступившие в высшие и средние специальные учебные заведения в текущем учебном году (2020/2021), а также студенты, являющиеся членами семей, принадлежащих к социально уязвимым группам, должны дополнить неполные обращения и произвести другие необходимые действия на портале в связи с отправкой заявки до указанной даты.

Напомним, что с 30 сентября посредством электронного портала https://e-telebe.edu.az начался прием обращений студентов, поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения в текущем учебном году (2020/2021), а также студентов, являющихся членами семей, принадлежащих к социально уязвимым группам, претендующих на оплату образования государством.

За последние два месяца по этому вопросу поступили обращения от 23 236 студентов, из них плата за обучение 13 862 профинансировано государством. В настоящее время продолжается работа по 1384 обращениям.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)