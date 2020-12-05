В Азербайджане 94 погибшим в Отечественной войне присвоен статус шехида (версия 2)

(первая версия в 11:48)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 94 погибшим в Отечественной войне присвоен статус шехида, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Государственный фонд социальной защиты при министерстве обеспечил права, предусмотренные для членов семей шехидов.

Так, 206 членам семей гражданских лиц, ставших шехидами в результате армянского террора, назначены месячные выплаты по различным видам социальных выплат.

Большинству из них в соответствии с их правами назначена президентская пенсия, а также пенсия (либо пособие). Всего 196 из 206 лиц назначена президентская пенсия, помимо этого, дополнительно было назначено пособие еще 151 человеку и 46 назначены пенсии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)