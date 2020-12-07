Азербайджан и Турция обсудили возможности совместного приобретения вакцины от коронавируса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация TƏBİB провела встречи в минздраве Турции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.

На встрече с заместителем министра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше состоялся обмен мнениями о возможности совместного приобретения двумя странами вакцины от коронавируса, стратегии вакцинации, в том числе определении групп населения, которые будут привиты от вируса в первую очередь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)