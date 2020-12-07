В Азербайджане предложено сократить рабочий день в связи с пандемией

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с пандемией COVİD-19 предложены сокращение рабочего дня и перевод большинства работников на деятельность в режиме онлайн.

Доктор философии по медицине Язгюль Абдиева сказала в понедельник Trend, что в настоящее время в стране очень стремительно распространяется коронавирус, и суточное число заражений, превышающее 4000 случаев в последние дни, делает необходимым принятие новых мер.

По ее словам, несмотря на то, что Оперативный штаб при Кабмине порекомендовал частным предприятиям ввести 30-процентный лимит по числу сотрудников, многие предприятия этого не соблюдают: "Наблюдения показывают, что во многих учреждениях на работу приходит весь персонал. Причем люди работают по обычному рабочему графику. Поэтому предлагаю, чтобы в период пандемии рабочий день составлял не 9 часов - с 09:00 до 18:00, а хотя бы 5-6 часов в день".