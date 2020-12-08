На выходных общественный транспорт в Азербайджане работать не будет
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 часов 31 января 2021 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Отметим, что с 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 часов 18 января 2021 года в Азербайджане введен ужесточенный карантинный режим.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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