На выходных общественный транспорт в Азербайджане работать не будет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 часов 31 января 2021 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Отметим, что с 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 часов 18 января 2021 года в Азербайджане введен ужесточенный карантинный режим.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)