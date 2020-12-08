В Баку временно меняется маршрут движения некоторых регулярных линий - БТА

БАКУ /Trend/ - В связи с парадом Победы и репетициями восьмого, девятого и 10 декабря схема движения автобусов регулярных маршрутов в направлении Локбатан-Байыл-20-й участок, проспект Нефтчиляр - круг Азнефть - метро "28 мая", проспект Нобеля - метро Хатаи - метро "28 мая", а также прилегающих улиц и проспектов, временно меняется.

Как сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), движение регулярных и экспресс-автобусов по этим направлениям и прилегающим улицам, будет организовано в соответствии с ограничениями.

"Призываем участников движения с пониманием отнестись к новым правилам, которые применены для обеспечения проведения на высоком уровне парада Победы, посвященного славной победе армии Азербайджана. Также рекомендуем гражданам не двигаться на частном автотранспорте в направлении центра города без крайней необходимости", - сказали в Агентстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)