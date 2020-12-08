Кандидаты, проходящие воинскую службу в Азербайджане, смогут обратиться для участия в конкурсе по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обратилось к лицам, которые в настоящее время проходят воинскую службу и не имеют возможности принять участие на этапе собеседования в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, для лиц, которые в данное время проходят воинскую службу, и по этой причине не имеют возможности принять участие на этапе собеседования в рамках конкурса по трудоустройству учителей, будут созданы условия для обращения в целях участия на последующих собеседованиях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)