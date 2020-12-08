В военном параде Победы в Баку будут демонстрироваться БПЛА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На военном параде Победы, который будет проведен 10 декабря в Баку, продемонстрируются БПЛА (дроны), сообщает во вторник Trend.

В настоящее время в столице продолжаются подготовительные работы к параду.

На параде будут демонстрироваться военные трофеи и другая военная бронетехника.

Представляем кадры, снятые с места предстоящего парада.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)