Рост числа случаев заражения COVID-19 требовал ужесточения карантинного режима - специалист

БАКУ /Trend/ - Рост числа инфицированных COVID-19 сделал необходимым ужесточение карантинного режима.

Об этом сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

По ее словам, рост числа случаев заражения COVID-19 требовал усиления ограничительных мер в стране.

Абдиева добавила, что в последние дни в Азербайджане регистрируется не менее 4000 новых случаев заражения за один день. Это означает, что нагрузка на систему здравоохранения в стране с каждым разом растет.

Отмечая, что строгие карантинные меры применяются не только в Азербайджане, но и во многих странах мира, Абдиева считает, что в результате ограничений на передвижение во многих районах и городах количество заражений может снизиться.

"Есть надежда, что в течение двух недель строгого карантина контакты с людьми сократятся, что в конечном итоге приведет к снижению числа случаев инфицирования", - сказала Абдиева.

(Редактор: Наталья Кочнева)