Названы реки и озера Азербайджана с нарушенным экобалансом

БАКУ /Trend/ - В ряде пресноводных экосистем естественного и антропогенного происхождения, расположенных в засушливых и полузасушливых регионах Азербайджана, нарушен экобаланс.

Как сообщили в среду Trend в Институте географии НАНА, экологическое равновесие нарушено в таких реках, как Кура, Аракс, Хачынчай, Тертер, а также на озерах Гаджигабул, Аджноур, Акгёль, водохранилище Болгарчай.

Это нарушение было вызвано длительной неустойчивой хозяйственной деятельностью людей и изменением климата. Нарушение экологического баланса в пресноводных экосистемах также осложнило нормальную жизнь населения и снабжение его пресной водой.

В Институте подчеркнули, что в июне, то есть в начале летнего сезона, когда потребность в воде возросла, исследователи наблюдали резкое снижение уровня воды в реке Кура, главной водной артерии Азербайджана, участок речного русла от пункта Хыллы Нефтчалинского района до устья реки был полностью заполнен морской водой.

Было выявлено, что из-за невозможности протока воды из Куры в Каспийское море, по нижнему течению на расстоянии 70 км , русло полностью или частично было заполнено морской водой. Это связано с колебаниями уровня Каспийского моря, нарушением гидрогеоморфологического баланса между руслом реки и основанием эрозии, а также преобладающими ветрами, выталкивающими морскую воду в долину реки.

"Меры, которые необходимо принять для комплексного решения проблем пресноводных экосистем, должны быть реализованы в координированной форме, без нарушения природного экобаланса и с обеспечением продолжительного социально-экономического развития", - добавили в Институте географии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)