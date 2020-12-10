TƏBİB предупредил больных COVID-19, лечащихся дома

БАКУ /Trend/ - Все члены семьи больного коронавирусом, лечащегося дома, считаются потенциальными больными COVID-19.

Об этом сказала в четверг Trend член Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Назрин Мустафаева.

Она отметила, что в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается рост числа заражений коронавирусом.

"Сегодня большинство больных COVID-19 находятся на самоизоляции, но в какой степени они ее придерживаются? Больной коронавирусом, который лечится дома, должен максимально изолироваться от других членов семьи", - сказала Мустафаева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)