Государственное морское агентство Азербайджана перечислило средства в Фонд "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - Государственное морское агентство Азербайджана перевело 250 тысяч манатов в Фонд "YAŞAT", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Отметим, что указом Президента Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года в Азербайджане создан Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)