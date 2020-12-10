Государственное морское агентство Азербайджана перечислило средства в Фонд "YAŞAT"

Общество 10 декабря 2020 13:02 (UTC+04:00)
Государственное морское агентство Азербайджана перечислило средства в Фонд "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - Государственное морское агентство Азербайджана перевело 250 тысяч манатов в Фонд "YAŞAT", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Отметим, что указом Президента Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года в Азербайджане создан Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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