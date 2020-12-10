Панно из номеров армянских автомобилей с надписью "Карабах- это Азербайджан!" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представляем вниманию панно из номеров автомобилей и военной техники, захваченных у армянских ВС, с надписью "Карабах - это Азербайджан!", которое демонстрируется на площади Азадлыг в Баку.

Как передает в четверг Trend, ранее в соцсетях распространилось фото панно из госномеров азербайджанских автомобилей, которое демонстрировалось армянами ранее в Кельбаджаре.