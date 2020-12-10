На параде Победы в Баку продемонстрирована часть военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На параде Победы в Баку продемонстрирована часть военных трофеев, захваченная у армянской армии, разгромленной Вооруженными силами Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

На площадь Азадлыг была ввезена часть военной техники, захваченной в ходе 44-дневной Отечественной войны у противника в качестве трофеев. Захваченная в боях в качестве трофеев и находящаяся в исправном состоянии техника - пушки Д-30 в прицепе автомобиля «КамАЗ», Д-20 в прицепе автомобиля «Урал», зенитные установки на прицепе, зенитно-ракетные комплексы «Шилка», «Оса-1Т», «КУБ», боевые машины пехоты (БМП), танки «Т-72», а также непригодная техника - бронированный «УАЗ Патриот», легковой «УАЗ Хантер», грузовые автомобили «ЗИЛ-131», «Урал», «КамАЗ», 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», установки БМ-21 «Град», БМП-1 и БМП-2, танки Т-72 являются наглядным подтверждением того, что героическая Азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по врагу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)