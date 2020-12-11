Повара-любители виртуально посещают кухни мира, находясь на карантине (ФОТО/ВИДЕО)

Знаменитая кулинарная группа проводит конкурс «Вкус мира»

Еще один интересный конкурс проходит в одной из самых вкусных кулинарных групп социальной сети Facebook. В рамках конкурса «Вкус мира» участники виртуально путешествуют по разным странам и готовят знаковые блюда этих стран. В конце недели профессиональный шеф-повар Мехман Гусейнов оценивает работы всех участников и выбирает победителей.

Прошла почти неделя, как в Facebook группе «Азербайджанская кухня и не только» стартовал конкурс «Вкус мира». В рамках проекта, участники группы виртуально посетят 12 стран. В первую неделю конкурса участники группы готовят блюда братской страны Турции и делятся друг с другом вкусными рецептами.

По словам администратора группы и автора конкурса Кюбры Керимли, цель проекта - оказать моральную поддержку тем, кто сидит дома в режиме изоляции, отвлечь людей от повседневных проблем и, самое главное, познакомить участников группы с мировой кухней и сделать ее более доступной.

«Если вы помните, несколько месяцев назад, я организовала всеми полюбившийся конкурс «Повтори за звездой». Члены группы боролись за первое место, повторяя блюда, приготовленные известными людьми Азербайджана. На этот раз конкурс совершенно другой. Проект проходит в формате исследования и обмена знаниями. В группе есть участники из разных уголков планеты. Я хочу, чтобы мир продолжал оценивать нас как способную и новаторскую нацию. Я считаю, что мы должны развивать свои способности во всех сферах деятельности и демонстрировать это всему миру», - отметила Кюбра Керимли.

Отметим, что участники группы виртуально посетят такие страны как Италия, Индия, Япония, Пакистан, Мексика и многие другие.

Чтобы присоединиться к конкурсу, вам необходимо быть участником Facebook группы «Азербайджанская кухня и не только»: https://www.facebook.com/groups/158809490864818/

Подробная информация об условиях участия в конкурсе есть в группе.

Главный спонсор конкурса - Soliton, спонсоры - Doymak и Qaymaq Premium Qida.

Напомним, что группа «Азербайджанская кухня и не только» функционирует с 2011 года и объединяет около 20 тысяч участников.