В Азербайджане до 1200 членам семей шехидов назначены соцвыплаты - минтруда
БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю около 1200 членам семей шехидов были назначены стипендии, пенсии, пособия, и этот процесс продолжается.
Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает в понедельник Trend
По его словам, семьям шехидов назначаются президентские стипендии, а также пенсии и пособия: "Им оказывается адресная помощь, осуществляются работы в рамках программ обеспечения занятости и самозанятости, по оказанию психологической помощи".
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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