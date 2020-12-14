В Азербайджане до 1200 членам семей шехидов назначены соцвыплаты - минтруда

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю около 1200 членам семей шехидов были назначены стипендии, пенсии, пособия, и этот процесс продолжается.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает в понедельник Trend

По его словам, семьям шехидов назначаются президентские стипендии, а также пенсии и пособия: "Им оказывается адресная помощь, осуществляются работы в рамках программ обеспечения занятости и самозанятости, по оказанию психологической помощи".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)