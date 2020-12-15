Арестован директор Центральной больницы Агджабединского района
БАКУ /Trend/ - За незаконные действия арестован директор Центральной больницы Агджабединского района Таиров Фовзи Таир оглу.
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