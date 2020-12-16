В частных клиниках важно организовать сдачу тестов на коронавирус по госцене - Муса Гулиев

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане в частных клиниках важно организовать сдачу тестов на коронавирус по тем ценам, которые установлены в государственных медучреждениях.

Об этом в среду сказал глава парламентского комитета Муса Гулиев, сообщает в среду Trend.

Гулиев отметил, что, кроме того, необходимо увеличить число разновидностей тестов, а также поставлять их в частные клиники для предложения обращающимся с целью тестирования по утвержденной государственной цене: "Другое предложение связано с привлечением частных клиник к лечению больных коронавирусом. Сейчас идет борьба с коронавирусом, и к этому процессу необходимо привлечь больше структур, в том числе и в частном секторе. Лечение в стационаре одного больного коронавирусом, в зависимости от сложности процесса, обходится государству в 100-150 манатов. Эту сумму можно переводить в частные клиники, и за счет дополнительной оплаты за лечение больных клиники можно привлечь к борьбе с коронавирусом. Это существенно уменьшит нагрузку на госбольницы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)