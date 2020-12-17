На территории Ходжавендского района усиливаются меры безопасности (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, усиливаются меры безопасности.
Как сообщили в четверг Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, на территории Ходжавендского района продолжают осуществлять служебную деятельность сотрудники районного отделения полиции и военнослужащие Внутренних войск.
В районе установлены посты, вопросы безопасности находятся под полным контролем.
(Текст: Турал Гараджаев)
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