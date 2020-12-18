Результаты выступления азербайджанской гимнастки Миланы Минаковской на чемпионате Европы в Турции

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 18 декабря, в турецком городе Мерсин прошел второй день соревнований чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди женщин, сообщает Trend. Соревнования проходят с 17 по 20 декабря 2020 года.

Во второй день соревнований прошла квалификация среди юниоров. В этой возрастной категории Азербайджан представила спортсменка Милана Минаковская.

Результаты выступления Миланы Минаковской на соревновании: упражнение на разновысоких брусьях - 7,466 баллов, упражнение на бревне – 7,866 баллов, вольное упражнение - 11,400 баллов, опорный прыжок - 12,066 баллов.

По результатам выступления Милана Минаковская не прошла в финал чемпионата по отдельным видам.

Напомним, что на чемпионате за Азербайджан выступили: во взрослой возрастной категории - Марина Некрасова и Самира Гахраманова, в категории "Юниоры" - Милана Минаковская.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)