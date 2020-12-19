В Азербайджане с карантинных постов возвращено 1921 транспортное средство, оштрафованы 2 655 лиц

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения COVID-19 усилен карантинный контроль на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов Азербайджана, установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

18 декабря 2020 года было возвращено 1921 транспортное средство, которое пыталось без разрешения проехать через карантинные посты.

Также в этот день в Азербайджане в отношении 2 655 человек за нарушение правил карантинного режима было применено административное взыскание.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)