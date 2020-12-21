Предварительные результаты оценки памятников в Шуше - разрушено 11 мечетей

Общество 21 декабря 2020 16:57 (UTC+04:00)
Предварительные результаты оценки памятников в Шуше - разрушено 11 мечетей

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты предварительного расследования по оценке и инвентаризации исторических памятников в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша.

Как сообщил в понедельник Trend председатель Общественного объединения организации по защите исторических и культурных памятников на освобожденных территориях Азербайджана, член рабочей группы, созданной в связи с оцениванием и инвентаризацией в городе Шуша, Фаиг Исмаилов, в городе не осталось ни единого исторического и культурного памятника, сохранившегося в нормальном виде.

"Миссия нашей группы заключалась в мониторинге исторических и культурных памятников в Шуше, изучении состояния памятников на этих территориях и выявлении памятников, нуждающихся в реставрации и консервации, а также в цели провести проектировочные работы в данном направлении. Во время наблюдений мы стали очевидцами больших разрушений. От большинства домов периода XVIII-XIX веков остались только стены. Многие из находящихся у нас на государственном учете памятников сравнены с землей, на их месте построены различные здания", - сказал Исмаилов.

Он подчеркнул, что в Шуше полностью уничтожены 11 мечетей. Хотя девять мечетей сохранились в прежней форме, они нуждаются в капитальной реставрации.

"В караван-сараях в Шуше проведены работы по "восстановлению", что недопустимо, так как этими работами оккупанты арменизировали их. Если бы армяне остались там чуть дольше, то от истории города Шуша не осталось бы вообще ничего", - подытожил Фаиг Исмаилов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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