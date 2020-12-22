Мексика является вторым торговым партнером Азербайджана среди стран Латинской Америки

БАКУ/Trend/ - В соответствии с последними цифрами, опубликованными Государственным Таможенным Комитетом Азербайджанской Республики, относящиеся к периоду январь-октябрь 2020, двусторонняя торговля между Мексикой и Азербайджаном составила 43,7 млн. долларов, что позиционирует Мексику вторым торговым партнером Азербайджана среди стран Латинской Америки. В общей сложности, в ходе данного периода Мексика заняла 29-ое место среди стран, чья продукция импортируется Азербайджаном и 73-ое место среди стран-направлений азербайджанского экспорта.

Мексиканские продукты, экспортируемые в Азербайджан в течении указанного периода, составили 43,5 млн. долларов, что составляет 5% рост по отношению к предыдущему месяцу и 4.4% спад по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года. В случае сохранения этой положительной тенденции, ожидается, что торговля между Мексикой и Азербайджаном достигнет схожих цифр, зарегистрированных в 2019-ом году (52,3 млн. долларов).