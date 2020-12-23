Перечень средств реабилитации для лиц с инвалидностью пополнен 23 новыми видами - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В списке, в который включены 57 видов реабилитационных средств, слова "инвалидная коляска" заменены на "сиденье на колёсах", сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

В подготовленный минтруда и утвержденный Кабмином "Список средств реабилитации, предоставляемых лицам с инвалидностью за счет государственного бюджета", включено 23 новых вида.

Кроме того, для лиц, которым назначена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, началось призводство и предоставление высокотехнологичных протезов.

В список, наряду с традиционными средствами реабилитации, включены новые виды (койка для лежачих больных, движущееся подъемное устройство, различные протезы,"говорящая книга" и т.д.).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)