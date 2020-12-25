На освобожденных территориях Азербайджана приоритетом будет занятость - министр труда

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана занятость будет приоритетным направлением.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в пятницуTrend.

Министр отметил, что минтруда реализует многочисленные программы по организации профессиональных курсов по обеспечению занятости: "На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и пересекающихся с ними регионах занятость будет приоритетом".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)