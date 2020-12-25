В Азербайджане утверждена плата за услуги по признанию дипломов о профессиональном образовании

БАКУ /Trend/ - Постановлением № 508 Кабинета министров Азербайджана утвержден "Перечень услуг, связанных с оценкой и признанием знаний, навыков, компетенций и опыта, приобретенных в неформальных и информальных формах профессионального образования, и размер платы за эти услуги".

Как сообщили в пятницу Trend в Кабинете министров, постановление "Об утверждении Перечня услуг, связанных с оценкой и признанием знаний, навыков, компетенций и опыта, приобретенных в неформальных и информальных формах профессионального образования, и размера платы за эти услуги" принято в целях обеспечения исполнения пункта 1.1 Указа Президента Азербайджана № 1088 от седьмого июля 2020 года.

Поскольку оценка и признание знаний, навыков, компетенций и опыта, приобретенных в неформальных и информальных формах профессионального образования, является новым направлением в системе образования Азербайджана, крайне необходимо привлекать к процессу в этой области профессиональных экспертов, обладающих высокими знаниями и навыками. Отсутствие высококвалифицированных кадров в этой новой области на местном рынке труда и, что самое главное, тонкая составляющая процесса, который подразумевает выдачу государственного документа об образовании, требует привлечения иностранных компаний, специализирующихся в данной сфере, в том числе иностранных экспертов.

С учетом соответствующих направлений расходов плата за одну услугу по оценке и признанию знаний, приобретенных по соответствующей специальности в неформальных и информальных формах профессионального образования, определяется в размере 100 манатов, а плата за одну услугу по оценке навыков, компетенций и опыта, приобретенных в неформальных и информальных формах профессионального образования по одному модулю образовательной программы (курикулума) соответствующей специальности, определена ​в размере 80 манатов.

Помимо этого, плата за одну услугу по переоформлению справки об оценке и признании знаний, навыков, компетенций и опыта, приобретенных в неформальных и информальных формах профессионального образования, в связи с утратой или повреждением, определена ​​в размере 20 манатов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)