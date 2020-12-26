Состояние главного редактора АМИ Trend стабильное, сатурация повысилась - врач
БАКУ /Trend/ - Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу в целом оценивается как стабильное.
Об этом в субботу сказали Trend в клинике, где проходит лечение Руфиз Хафизоглу.
Согласно информации, давление и температура у него в настоящее время в норме.
"Сатурация достигла 97 процентов, из них 35 процентов за счет ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких). Это можно расценивать как улучшение, однако в целом его состояние продолжает оставаться стабильно тяжелым. Интенсивное лечение продолжается", - сказали в клинике.
Напомним, что Руфиз Хафизоглу заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был помещен в медучреждение "Ени клиника".
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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