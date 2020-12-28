В Азербайджане рассматривается новый порядок назначения пособий детям военнослужащих

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) в первом чтении были обсуждены поправки в Закон Азербайджана "О социальных пособиях".

Как сообщает в понедельник Trend, поправка к закону предусматривает предоставление социальных пособий детям военнослужащих, находящихся на срочной действительной военной службе.

Социальные пособия будут назначены детям военнослужащих, когда эти лица будут проходить действительную военную службу. Согласно предлагаемой поправке к закону, выплата пособий прекращается, когда призывники увольняются с действительной военной службы или умирают.

После обсуждений поправки были приняты во втором чтении большинством голосов.

В случае принятия закона, он вступит в силу с первого января 2021 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)