Все исторические памятники в Иреванской крепости уничтожены - АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После создания на исторических землях Азербайджана в 1918 году первого армянского государства в отношении материального и культурного наследия азербайджанцев в Армении был проявлен вандализм.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал директор Института истории, этнографии и археологии Нахчыванского филиала Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Гаджифахраддин Сафарли.

Он отметил, что все исторические памятники в Иреванской крепости, в том числе Ханский дворец и мечеть Сардар, были разрушены, а мавзолей Пир Хусейна, где похоронен глава одного из племен Гарагоюнлу тюркского племени Саадлу Амир Саад, близ Еревана представлен как "туркменский памятник".

Помимо этого, были предприняты попытки исказить историю и стереть принадлежность к азербайджанской культуре памятников в селе Уруд армянского района Гаракилься путем добавления дополнительных букв к надписям на ним. Надписи со стихами на азербайджанском языке на памятниках уничтожаются.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)