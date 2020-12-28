Toyota продолжает совершенствовать внедорожники.(ФОТО)

Любители приключений получают легендарный Land Cruiser Prado с абсолютно новым двигателем и пакетом «Black Pack».

Среди новшеств Land Cruiser Prado - модернизированный 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 204 лошадиных силы (150 кВт) с крутящим моментом 500 Нм. Новый 2,8-литровый дизельный двигатель Prado теперь быстрее и экономичнее в сравнении с дизелем 3,0 серии.

6-ступенчатая автоматическая коробка передач позволяет модели Land Cruiser Prado разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9,9 секунды с достижением максимальной скорости 175 км/ч.

Легендарный Toyota Land Cruiser Prado, воплощающий в себе 70-летнее наследие внедорожников, остается уникальным и престижным автомобилем в своем сегменте благодаря своему выдающемуся качеству, долговечности и надежности.

Доработки в салоне обновленного Land Cruiser Prado с измененной динамикой не могут не радовать владельца. Так, наряду с модернизированной мультимедийной системой, поддерживающей «Apple CarPlay®» и «Android Auto™», была установлена технология активной безопасности нового поколения (Toyota Safety Sense). Эта технология была дополнена системой предупреждения столкновений (PCS) и интеллектуальным адаптивным круиз-контролем.

Следует отметить, что системы активной безопасности Toyota преследуют одну цель. Они призваны обеспечить безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения, создать у них чувство уверенности.

Наряду со всеми этими технологическими новшествами, стиля и престижа модельной линейке Prado Land Cruiser добавляет пакет «Black Pack». Новый изготовленный на заказ «Black Pack» включает черные аэродинамические накладки переднего и заднего бампера, лицевые панели противотуманных фар, корпуса боковых зеркал заднего вида, молдинги оконной линии дверей, легкосплавные колесные диски, и многое другое. Стильный знак «Черный оникс» добавляет эксклюзивности этой уникальной версии.

Ни один другой внедорожник не может соперничать с обновленным Land Cruiser Prado и его сочетанием внедорожных характеристик и внутригородской динамики. Благодаря улучшенным характеристикам и современным технологиям Land Cruiser Prado теперь еще больше укрепился в статусе полноприводного автомобиля премиум-класса.

Записаться на тест-драйв обновленного, мощного и в то же время богатого дизайна Land Cruiser Prado можно на сайте www.toyota.az.