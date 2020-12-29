Уголовное дело в отношении должностных лиц Госфонда соцзащиты Азербайджана направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело в отношении должностных лиц Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана направлено в суд.

Об этом во вторник сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что в результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре на основании материалов, полученных от ГФСЗ в связи с неправомерными действиями должностных лиц Кяпазского и Низаминского районных отделений Фонда города Гянджи, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

По итогам проведенных оперативно-следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что работавший старшим консультантом сектора социального страхования Низаминского районного отдела Фонда в Гяндже Алекперов Эльчин Гошгар оглу совместно с работавшим на должности заведующего Кяпазским отделом того же Фонда в Гяндже Гамбаровым Арифом Рашид оглу и главой пенсионного сектора Эминовой Самаей Закир гызы взамен на назначение пенсии на основании поддельных документов потребовали и получили у пяти лиц в целом 23 500 манатов, поделив эти средства между собой, а также, используя свое служебное положение, растратили принадлежащие фонду 19 280 манатов.

Также возникли обоснованные подозрения в том, что Эльчин Алекперов в отдельное время с Самаей Эминовой, а также Ахмедовым Низами Мамед оглу, проработавшим заведующим Кяпазского отдела Фонда в Гяндже, заместителем заведующего Халиловым Баяли Шариф оглу, специалистом Рафаэлем Новрузовым и гражданином Шахином Мамедовым в аналогичных целях потребовали и получили у отдельных лиц средства в размере 136 300 манатов, разделив их между собой, а также, используя свое служебное положение, растратили принадлежащие фонду 113 965 манатов.

Помимо этого возникли обоснованные подозрения в том, что Эльчин Алекперов путем мошенничества присвоил средства отдельных лиц в размере 39 361 маната, побудил их к даче взятки, а также, используя свое служебное положение, вместе с гражданином Абульфазом Ибрагимовым путем мошенничества присвоил принадлежащие 22 лицам средства в размере 58 300 манатов, побудив их дать взятку.

На основании собранных по делу доказательств Эльчину Алекперову, как и другим упомянутым (всего 7 лицам), были выдвинуты обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере) и другим. Для рассмотрения дело было направлено в суд.

В ходе расследования уголовного дела из 230 906 манатов причиненного ущерба было обеспечено возмещение части в размере 197 245 манатов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)