Группе матерей шехидов предоставлено гражданство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обращения в связи с принятием в гражданство Азербайджана ряда матерей шехидов были удовлетворены, и соответствующим распоряжением Президента Азербайджана им было предоставлено азербайджанское гражданство.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба, передает в среду Trend.

Среди принятых в гражданство страны Мирзоева Гюльнар Абдулла гызы - мать Мирзоева Ильгара Анзор оглу, погибшего во время боев в Товузе 14 июля 2020 года и удостоенного распоряжением Президента Азербайджана от 9 декабря 2020 года звания «Национальный Герой Азербайджана», Алиева Мирослава Петру гызы - мать погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана и награжденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 декабря 2020 года медалью «За Отчизну» Алиева Ромира Рашадат оглу и Ротар Ана Андреевна - мать погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана Мамедова Рафига Сахибулла оглу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)