Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ -Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день 2021 года.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможен слабый туман. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60 процентов.

1 января в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.