В Азербайджане стипендии, пенсии и пособия назначены более 2100 членам семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты уже назначил соответствующие социальные выплаты более 2100 членам семей почти 900 шехидов Отечественной войны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

Одной из этих социальных выплат является ежемесячная президентская стипендия. Как очередное наглядное проявление особой заботы Президента Ильхама Алиева о семьях шехидов, с 1 января размер этой пенсии увеличен на 66,7% - с 300 до 500 манатов. Наряду с этой пенсией семьи шехидов ежемесячно обеспечены другими пособиями или пенсией.

Стипендии, пенсии и пособия осуществляются в электронном порядке, а семьи шехидов оповещаются о проведенных назначениях.

Кроме того, сотрудники министерства постоянно втречаются с семьями шехидов и передают им банковские карты для получения стипендий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)