Баку лидирует среди городов Азербайджана по числу зараженных COVID-19

В Нахчыване по последней статистике уровень инфицирования составил 0,04%.

В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском, Хатаинском и Ясамальском районах.

Так, число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15%, в Хатаинском районе - 13,1%, Ясамальском районе - 12,2%, Сабунчинском районе - 10,7%, в Насиминском и Наримановском районах - 7,9%, Низаминском районе - 7%, в Гарадагском районе -5,4%, Хазарском районе - 6,8%, в Сабаильском районе - 5%. Меньше всего случаев заражения в Пираллахинском районе.