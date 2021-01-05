Баку лидирует среди городов Азербайджана по числу зараженных COVID-19
БАКУ /Trend/ - Самое большое число инфицированных в Азербайджане приходится на Баку - 52%, сообщает во вторник Trend.
На втором месте по стране - Аранская зона (13,4%).
В Абшеронском районе показатель равен 12,9%, в Гяндже-Газахской зоне - 8,2 %, в Губе-Хачмазе - 3%, в Лянкяране - 2,9%, в Шеки-Загатале - 3,1%, в Нагорном Ширване - 2,5%, в Верхнем Карабахе - 1,4 %.
В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском, Хатаинском и Ясамальском районах.
Так, число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15%, в Хатаинском районе - 13,1%, Ясамальском районе - 12,2%, Сабунчинском районе - 10,7%, в Насиминском и Наримановском районах - 7,9%, Низаминском районе - 7%, в Гарадагском районе -5,4%, Хазарском районе - 6,8%, в Сабаильском районе - 5%. Меньше всего случаев заражения в Пираллахинском районе.
21% зараженных коронавирусом в стране это лица в возрасте 50-59 лет, 18% - в возрасте 30-39, 5% - в возрасте до 9 и 2% - лица старше 80 лет.
54% зараженных - женщины, 46% - мужчины.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)