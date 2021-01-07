БАКУ /Trend/ - Ожидается доставка в Азербайджан до конца января 4 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом в четверг сказал Trend глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что в передовых странах мира уже начался процесс вакцинации: "Среди них и Азербайджан. Все переговоры по поставке вакцины от коронавируса завершены, и в конце января в Азербайджан ожидается доставка 4 миллионов доз вакцины. Вакцинация начнется не позднее февраля. В первую очередь, как и во всем мире, будут вакцинированы лица из группы риска, вакцинация будет бесплатной. Проводится работа по соответствующей подготовке медперсонала. Считаю, что вакцинация в Азербайджане будет качественно проведена в сжатые сроки, и в скором времени проблема коронавируса будет преодолена".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)