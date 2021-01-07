В Азербайджане в прошлом году были обеспечены средствами реабилитации 262 инвалида Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - В прошлом году министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало лицам с инвалидностью около 35 тысяч средств реабилитации, сообщили в четверг Trend в министерстве.

В 2020 году Протезно-ортопедический производственный и реабилитационный центр минтруда оказал протезно-ортопедические услуги 11 344 лицам с инвалидностью, из которых 1 648 человек - лица, ставшие инвалидами в ходе защиты территориальной целостности страны.

В прошлом году по месту проживания 1 252 лицам с инвалидностью из различных регионов страны, в том числе 262 лицам, ставшим инвалидами в ходе защиты территориальной целостности страны, были переданы 7 151 средство реабилитации

В целом было передано около 1000 передвижных сидений на колесах, 14 163 различных средств реабилитации, 191 шейный и поясничный корсет, 3402 пары протезной обуви, 3 555 пар ортопедической обуви, 1314 "волкеров", 2921 костыль, 2547 тростей и др. средств.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)