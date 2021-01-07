Мы знали о начале войны, звуки артобстрелов доносились все ближе - Дильгам Аскеров

БАКУ /Trend/ - Мы знали о начале войны, звуки артобстрелов доносились все ближе.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал удерживаемый армянами в заложниках и освобожденный 14 декабря Дильгам Аскеров, передает в четверг Trend.

По его словам, через несколько дней стало ясно, что солдаты ВС Азербайджана вошли в город Шуша.

"Нас немедленно посадили в машину и отвезли в Горис. Вместе с нами был еще один азербайджанский пленный, но потом он просто исчез. Меня свалили на пол и долго били ногами. Потом отправили в Ереван. Там мне на голову надели целлофановый пакет и душили. Контролеры заварили наглухо дверь, оставив небольшую форточку. Потом нас обратно вернули в Горис, через несколько дней передали русским, а те отправили в Баку", - сказал Аскеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)