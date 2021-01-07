Никто не может точно сказать, что в Азербайджане есть новый штамм коронавируса - TƏBİB

Общество 7 января 2021 22:32 (UTC+04:00)
Никто не может точно сказать, что в Азербайджане есть новый штамм коронавируса - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Сегодня никто не может точно сказать, что в Азербайджане появился новый штамм коронавируса. Потому что мы можем подтвердить наличие вируса только с помощью ПЦР тестов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заведующая Департаментом профилактики и контроля над заболеваниями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, новый штамм коронавируса продолжает стремительно распространяться.

"Мы не исследуем тип, мутации или новые штаммы вируса. Точная информация об этом штамме заключается в том, что темпы заражения выше. Однако нет точной информации о том, вызывает ли это более серьезное заболевание или смерть, и возникают ли осложнения", - добавила Ягут Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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