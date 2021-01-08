На баланс минтруда Азербайджана передано около 4700 квартир, построенных для вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Решением Президента Азербайджана Ильхама Алиева около 4700 квартир, построенных для вынужденных переселенцев в 2020 году, переданы на баланс министерства труда и социальной защиты населения.

Об этом сказал зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, это квартиры в многоэтажных зданиях, и построенные в новых поселках.

Гусейнов добавил, что жилищные комплексы построены и готовы к эксплуатации в Баку, Сумгайыте, Самухе и Лянкяране.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)