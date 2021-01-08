Поселки и жилые комплексы для вынужденных переселенцев будут строиться на освобожденных территориях Азербайджана - госкомитет
БАКУ /Trend/ - Отныне новые поселки и жилые комплексы для вынужденных переселенцев будут строиться на освобожденных территориях.
Об этом сказал зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что возвращение вынужденных переселенцев в родные очаги будет на высоком уровне организовано государством.
Что касается квартир, в которых в настоящее время проживают вынужденные переселенцы, вопросы, связанные с этим, будут осуществляться в соответствии с решениями высшего руководства страны, сказал зампред госкомитета.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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