Поселки и жилые комплексы для вынужденных переселенцев будут строиться на освобожденных территориях Азербайджана - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Отныне новые поселки и жилые комплексы для вынужденных переселенцев будут строиться на освобожденных территориях.

Об этом сказал зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что возвращение вынужденных переселенцев в родные очаги будет на высоком уровне организовано государством.

Что касается квартир, в которых в настоящее время проживают вынужденные переселенцы, вопросы, связанные с этим, будут осуществляться в соответствии с решениями высшего руководства страны, сказал зампред госкомитета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)