За счет средств Фонда YAŞAT закуплено медоборудование на более чем 47 тыс. манатов

БАКУ /Trend/ - За счет средств Фонда YAŞAT закуплено медицинское оборудование на 47 200 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, оно предусмотрено для реабилитации лиц с инвалидностью.

"Это оборудование закуплено с учетом рекомендаций врачей, с его помощью возможно обследование 35-40 лиц с инвалидностью в день", - сказал Мехтиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)