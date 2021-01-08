В настоящее время в Баку наблюдается нехарактерная для зимы погода - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - В Баку все реже наблюдаются морозные дни.

Об этом в передаче "Ekspert saatı" сказала глава Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в пятницу Trend.

Она напомнила, что самая холодная зима была в 1972 году: "Если взять последние годы, то в 2002 году в Баку и на Абшеронском полуострове была снежная погода, когда высота снежного покрова местами достигала полуметра. В 2012 году замерзло Каспийское море, и тот год мы тоже можем назвать холодным. Что касается этого года, то в ближайшую неделю в столице снега не ожидается, но никто не может гарантировать, что не повторится аномальное событие 2012 года. В случае перемен будет сделано предупреждение за 3 дня".

Тагиева добавила, что в данный момент в Баку наблюдается нехарактерная для местной зимы погода.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)